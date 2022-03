I løbet af bare to minutter styrtdykkede MU5735 mod jorden fra lige knap ni kilometers højde. Med en fart af 560 kilometer i timen, nærmest lodret ned.

»Jeg mener, at en teknisk fejl kan udelukkes, og at der er tale om ekstern påvirkning,« vurderer flyeksperten Neil Hansford til News.com.au.

Alle 132 ombord døde, da flyet fra det kinesiske flyselskab China Eastern Airlines mandag faldt ned i et skovrigt, bakket område nær Wuzhou.

Dagen inden havde MU5735 fløjet samme knap to timer lange tur fra Kunming, og piloterne havde påbegyndt indflyvningspocedurerne på noget nær samme sted, hvor det i går i stedet begyndte at gå helt galt.

Området hvor flyet styrtede ned. Foto: Fra kinesisk tv Vis mere Området hvor flyet styrtede ned. Foto: Fra kinesisk tv

Hvorfor det endte så tragisk, vides endnu ikke.

Data fra Flightradar24 viser dog temmelig præcist, hvordan de sidste to rædselsfulde minutter forløb, inden flyet af modellen Boeing 737-800 blev knust ved sammenstødet med en bakkeside.

Flyet var sat på automatpilot og fløj med en hastighed på 842 kilometer i timen i omkring 29.000 fods højde, da det begyndte at dykke hurtigt og stejlt til 7.400 fod. Derefter steg det kortvarigt 1.200 fod, før det igen mistede højde og fortsatte ned. Det skulle altså være sket med 560 kilometer i timen.

Det usædvanlige forløb får den australske flyekspert Neil Hansford til at komme med flere scenarier for, hvad der kan være sket.

Et stykke af MU5735. Foto: STR Vis mere Et stykke af MU5735. Foto: STR

Han udelukker i første omgang, at piloten kan være besvimet, fordi andenpiloten i sådan et tilfælde ville have taget over og sikkert have landet flyet.

»De sandsynlige scenarioer inkluderer selvmord hos piloten, en kollision med et militært luftfartøj i luften, at flyet er blevet ramt af et missil, eller at der har været en eksplosion ombord,« siger han:

»Mit bud er, at der er tale om en menneskeskabt begivenhed eller at det er blevet bragt til jorden af et fremmed missil. Vragstumperne ligner MH17 i Ukraine (der blev skudt ned i 2014, red.), og i virkeligheden har Kina givet for mange oplysninger, hvilket er ukarakteristisk.«

Han påpeger også, at intet fly »ramler mod grunden på kun to minutter, selv hvis det mister al kraft«.

Flere dele ser nærmest pulveriseret ud. Foto: CHINA DAILY Vis mere Flere dele ser nærmest pulveriseret ud. Foto: CHINA DAILY

Det samme siger den britiske luftfartsekspert Sally Gethin, der påpeger, at fly er mere aerodynamiske en eksempelvis helikoptere.

Hun hæfter sig dog ved, at China Eastern Airlines efter ulykken besluttede at lade alle fly af den pågældende Boing-model blive på jorden – selv om den er en af de mest udbredte ikke bare i Kina, men på verdensplan. Og sikreste.

»Det kunne antyder, at de bekymrede for sikkerheden i forhold til flyet,« siger hun til The Sun.

Sally Gethin ønsker endnu ikke at spekulere for meget i, hvad der kan være årsagen til den tragiske ulykke, men føler sig alligevel overbevist om, at noget pludseligt må være sket, da flyet befandt sig i 29.000 fods højde.

Restaurantgæster i Kina ser en nyhedsudsendelse om ulykken. Foto: TINGSHU WANG Vis mere Restaurantgæster i Kina ser en nyhedsudsendelse om ulykken. Foto: TINGSHU WANG

»Det virker ikke til at være et eskalerende problem, som besætningen kæmpede med,« siger hun.

Den britiske flyekspert vurderer videre, at der kan være tale om problemer med halefinnen, som i så fald vil gøre det næsten umuligt at styre eller pludseligt opstået dårligt vejr over det bakkede område.

At MU5735 en kort overgang igen steg efter det første lange fald, kan skyldes at en af piloterne i en periode kom til bevidsthed og forsøgte at redde situationen. Men altså forgæves. Sådan vurderer Sally Gethin, der videre mener, at alle passagerer og besætningsmedlemmer ombord må have været minimum bevidstløse på det sidste stræk mod jorden.

China Eastern Airlines er et af de største luftfartsselskaber i Kina og havde indtil mandag ikke haft en ulykke i 30 år. Det vides endnu ikke, hvad der fremgår af flyets sorte bokse.