Det er heldigvis ikke noget, man ser hver dag i luften, at et fly må cirkulere rundt for at gøre klar til en nødlanding.

Men selvom det hører til sjældenhederne, er det dog ikke noget, der er uden fortilfælde, lyder det fra talsmand for flyveteknisk selskab, Paul Hulme Harrison.

»Der er ikke hverdagskost, at et hjul sprænger. Men det sker jo. Det er så slet ikke hverdagskost, at to hjul sprænger, men det er dog set før,« siger han.

Han er imponeret over piloternes professionelle håndtering af Gulfstream Aerospace GLF-4 privatflyet, der havde 16 passagerer om bord, inklusiv rapstjernen Post Malone.

For med to eksploderede dæk i venstre side, har piloterne skullet bruge deres kunnen til at foretage den landing, der tilsyneladende så helt udramatisk ud, selvom det lokale brandvæsen var markant til stede i den lille lufthavn i New Jersey, hvor flyet kom sikkert ned.

»At lande på fælgen er jo principielt ikke godt, for det er jo metal mod sten. Men det er noget, der er sket før og noget, man er sluppet godt fra før. Fordi et dæk sprænger falder et fly ikke ned fra himlen. Piloterne kunne det, de skulle. De kunne deres håndværk, og det gik godt,« siger Paul Hulme Harrison.

Han fortæller, hvorfor det var vigtigt, at flyet længe fløj rundt i luftrummet omkring New York.

»Flyet cirkulerede for at komme af med det brændstof, der kan gå i brand, og for at gøre flyet lettere, så det lander blødere uden så meget tryk på bremserne.«

Screenshot Instagram: Smittyb Vis mere Screenshot Instagram: Smittyb

Ifølge flyeksperten er det nu særligt vigtigt at finde ud af, hvordan det kunne ske, at to hjul punkterede på én gang.

»Har der ligget noget på banen? Har der ikke været service på dækket, eller var det måske forkerte dæk. Man arbejder konsekvent med at forstå baggrundene for, at noget går galt, så man kan forhindre, at det sker igen,« siger han.