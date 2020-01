Det var en fejl, at et ukrainsk passagerfly blev skudt ned, har Iran erkendt, men det giver fortsat anledning til bekymring.

Sådan lyder vurderingen fra ekspert i flysikkerhed Hans Christian Stigaard.

»Jeg ville nok ikke sidde helt roligt i sædet, hvis jeg sad på et fly, der fløj igennem området. Der er stadig stor usikkerhed og store spændingerne dernede, så man ved aldrig, om der pludselig begynder at flyve raketter rundt,« siger Hans Christian Stigaard, der er tidligere direktør i Kastrup Lufthavn.

Foreløbig har de amerikanske luftfartsmyndigheder nedlagt flyveforbud over iransk og irakisk luftrum.

I Europa må flyselskaberne selv bestemme, og der har Norwegian Airlines taget konsekvensen og droppet alt flyvning over de to lande.

Men tager man et kig på sitet FlightRadar, der sporer stort set alt flytrafik, så kan man se, at både Fly Emirates og Qatar Airlines de seneste dage har haft ruter fra Københavns Lufthavn til Dubai og Qatar, hvor de to selskaber er fløjet gennem Iran og Iraks luftrum.

»Jeg undrer mig over, at Qatar Airways stadig flyver den vej, men de sidder nok og vurderer flysikkerheden i forhold til økonomien, og det vil koste dem en del penge at skulle flyve uden om, ligesom det gør for Norwegian nu,« siger Hans Christian Stigaard.

Han understreger dog, at han som passager på en af de to ruter de kommende dage ikke ville være lige så bekymret for turen, som han ville have været, hvis han fløj fredag, hvor Iran endnu afviste, at de stod bag nedskydningen af det ukrainske fly.

»Med det i baghovedet tror jeg ikke, at der bliver skudt flere fly ned i det område, så jeg ville nok være knap så bekymret i dag,« siger han videre.

Flyet fra Ukraine International Airlines styrtede ned onsdag morgen i udkanten af Irans hovedstad, Teheran.

Det skete, få timer efter at Iran havde sendt missiler mod to militærbaser i Irak med amerikanske og andre udenlandske soldater.

Iransk militær oplyser på tv lørdag morgen, at det ukrainske fly var fløjet tæt på et "følsomt militært område" tilhørende Irans Revolutionsgarde, da det ved en fejl blev skudt ned.