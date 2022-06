Lyt til artiklen

Passagererne anede intet om, at to jagerfly blev gjort klar til at flyve deres passagerfly i møde.

De anede heller intet om den dramatiske årsag til, at terroralarmen var udløst.

Den alvorlige episode udspillede sig 1. maj nordvest for Marseille i Frankrig, hvor ITA Airways-flyet med rutenummer AZ609 var på vej fra New York til Fiumicino-lufthavnen i Rom.

Idet Airbus A330-200-flyet overgik til Center Marseille, kunne flyvelederne pludselig ikke få kontakt med de to piloter, hvilket udløste en terroralarm. Det skriver det italienske medie la Repubblica ifølge Busines Insider.

På det tidspunkt befandt flyet sig i 11,5 kilometers højde – og ingen anede, hvorfor piloterne ikke reagerede overfor flyvelederne.

Ti minutter senere kom forklaringen.

Her fik flyvelederne omsider kontakt til flyets to piloter – som begge var faldet i søvn og derfor ikke havde besvaret henvendelserne.

Med andre ord havde flyet reelt været uden piloter i ti minutter, hvor automatpiloten var slået til.

Det har nu fået konsekvenser – men kun for den ene af piloterne.

På så lange flyvninger er det både almindeligt og godkendt, at en af piloterne tager en lur, men aldrig begge piloter på samme tid. Styrmanden havde ret til at sove på det tidspunkt, hvor Center Marseille forgæves forsøgte at få kontakt til cockpittet.

Men det havde kaptajnen ikke. Ifølge en intern undersøgelse fra ITA Airways var også han faldet i søvn, og det har nu fået luftfartsselskabet til at fyre ham.

Kaptajnen nægtede at have taget en lur og beskyldte et defekt kommunikationssystem for miseren. ITA Airways' teknikere fandt imidlertid ingen fejl på systemerne efter flyvningen.

Ifølge luftfartsselskabet var flyvesikkerheden ikke i fare i løbet af de 10 minutter, hvor det var umuligt at få kontakt til piloterne.

De vågnede heldigvis tids nok til, at terroralarmen kunne afblæses, så jagerflyene ikke nåede at komme på vingerne.

Ingen kom noget til, og flyet endte med at lande i Rom uden problemer.