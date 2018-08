Opdateret 22:01: Flyet er nødlandet sikkert i Stewart lufthavn i New York.

To dæk eksploderede, da et Gulfstream Aerospace GLF-4 privatfly tirsdag lettede med 16 mennesker ombord fra en lille lufthavn i New Jersey.

Ifølge de amerikanske underholdningsmedier TMZ og E! News er den amerikanske rapstjerne, 23-årige Post Malone, der spillede på årets Smukfest, ombord.

Dette er dog ikke bekræftet fra officielt hold.

Flydramaet fandt sted under take-off fra landingsbane 24 i Teterboro lufthavn i New Jersey med kurs mod Luton lufthavn i London, England, klokken 11 lokal tid.

Kun få timer forinden havde Post Malone lukket MTV Music Awards 2018 sammen med rockbandet Aerosmith. Her vandt rapstjernen for årets sang med hittet 'Rockstar'.

The aircraft has reported two left main tires deflated. Landing RWY 09 in about 10 min.



A livestream from the airport is available at https://t.co/egrmqsAmmz — Flightradar24 (@flightradar24) August 21, 2018

Ifølge nyhedsmediet AP forstod piloten af flyet med det samme, hvad der var sket og meldte problemet ind til lufthavnen.

Først cirkulerede flyet over lufthavnen, men er senere blevet omdirigeret til Westfield i Massachussets, hvor redningsmandskab stod klar.

Godt 30 min efter blev flyet igen omdirigeret til lufthavnen Stewart i New Windsor, New York.

Flyet mister på den måde mest muligt brændstof, før det skal nødlande uden dæk.

Post Malone er kalendersat til at optræde på Reading Festival i England på fredag den 24. august.

Screenshot Instagram: Smittyb

Du kan følge nødlandingen fra Stewart Airport nord for New York nedenfor: