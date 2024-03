Indbyggere i Grindavik, som allerede er evakuerede, behøver ifølge vulkanolog ikke at være bekymrede.

Vulkanudbruddet, der omkring klokken seks torsdag morgen gik i gang i det sydvestlige Island, er "forbavsende lig" det udbrud, der fandt sted i samme område 18. december sidste år.

Det fortæller Rikke Pedersen, som er leder af Nordisk Vulkanologisk Center ved Islands Universitet.

Forskellen er, at torsdagens udbrud ikke er lige så kraftigt, ligesom lavaen overvejende løber mod vest, som er i retning mod infrastruktur, herunder et kraftværk og en vej, der fører ind til byen Grindavik.

Byen ligger syd for udbruddet, og derfor skal indbyggerne, der i forvejen er evakuerede, ikke være bekymrede, lyder det.

Om udbruddet kommer til at stå længe nok, så det kommer til at påvirke vejen, kraftværket og Den Blå Lagune, er fortsat usikkert, fortæller Rikke Pedersen.

- Lavaen er i hvert fald på to kilometers afstand i forhold til Den Blå Lagune, men det er svært at have nogle præcise vurderinger, da vi skal lave en modellering, før vi ved, hvor lang tid det tager for lavaen at komme derned.

- Som det ser ud i øjeblikket, så vil jeg tro, at det kunne blive et kortvarigt udbrud, siger Rikke Pedersen og tilføjer, at "vi har nået over den maksimale udstrømning" af lava.

Torsdagens udbrud er det andet på under en måned. Årets første udbrud fandt sted 14. januar og varede et par dage.

Her nåede flydende lava til udkanten af Grindavik.

/ritzau/