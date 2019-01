Kabinepersonale fungerede som kurer for narkokriminelle, mener australsk politi.

En flybesætning mistænkes for at være del af et kriminelt netværk, som gennem flere år har smuglet ulovlige stoffer fra Malaysia ind i Australien.

Det oplyser australsk politi onsdag.

De seneste to uger er otte personer blevet anholdt i Melbourne som led i en politiaktion mod en gruppe af kriminelle.

Politiet hævder, at gruppen har smuglet heroin og metamfetamin til en værdi af over 20 millioner australske dollar ind i landet. Det svarer til næsten 95 millioner danske kroner.

Besætningsmedlemmerne havde ifølge politiet til opgave at tage narkoen med på flyvninger til Australien.

- Det var et godt organiseret syndikat, som vi ved har opereret i det skjulte over hele Australien i flere år, siger Tess Walsh, assisterende kommissær ved politiet i delstaten Victoria.

Seks af de otte anholdte er fængslet, indtil de i maj igen skal for en dommer, mens to er løsladt mod kaution.

Chefen for grænsepolitiet i Victoria, Craig Palmer, understreger, at ansatte hos flyselskaber ikke er hævet over loven.

- De kan som alle andre blive undersøgt ved grænsen og står over for betydelige straffe, hvis de bliver grebet i at udnytte deres position til at forsøge at slippe uden om vores grænsekontrol, siger han.

I juni sidste år blev en kabinemedarbejder fra Malaysia Airlines anholdt i lufthavnen i Melbourne for forsøg på at indsmugle 3,5 kilo heroin, som lå i hans bagage. Den 33-årige mand er tiltalt for narkosmugling.

/ritzau/dpa