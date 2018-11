Et rutefly fra det nationale kasakhiske flyselskab Air Astana, som var ude af kontrol over Portugal, er nu sikkert landet i lufthavnen i Beja.

Det skriver den portugisiske avis Jornal de Notícias, som beretter, at det først lykkedes at lande flyet i tredje forsøg.

Flyet, der stammer fra producenten Embraer med flynummeret KC1388, lettede fra Lissabons internationale lufthavn klokken 13.30 med seks personer ombord - alle kabinepersonale. Der var angiveligt tale om en testflyvning efter at flyet havde gennemgået flere reparationer.

Kort efter afgang stod det klart, at man ikke var i stand til at styre flyet, og piloten udsendte derfor et mayday.

#KC1388 outbound from Lisbon Airport declared a MAYDAY with loss of instruments, considered a sea ditching & now heading to Beja Airport



F-16 fighter aircraft scrambled and established contact to assist. Pilots reporting everything now under controlhttps://t.co/h5kgZ2Cfi3 pic.twitter.com/9OGfwAlBWY — Flight Alerts (@FlightAlerts_) November 11, 2018

Det bekræfter Portugals flymyndighed, NAV, over for avisen Correio da Manhã. Ifølge det schweiziske medie Blick blev flyet ledsaget af F-16-jagerfly fra det portugistiske luftvåben.

Brandvæsenet var desuden klar i Beja-lufthavnen, da flyet landede.

Tidligere var der ifølge Blick planer om at lande på havet, fremgik det ifølge flere medier af radiokommunikationen fra flyet. På hjemmesiden Flightradar har man kunnet man følge flyets rute over Portugal. Flyet slog flere dramatiske zig-zag-kurver efter afgangen fra Lissabon, viser kortet.

Flyet, der er et Embraer 190, har plads til 97 passagerer ombord.