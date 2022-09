Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Et fly på vej til USA fra Tyskland måtte onsdag aften lande i Island efter at have modtaget en bombetrussel.

Det skriver islandske Morgunblaðið og DR.

Politichef Úlfar Lúðvíksson bekræfter i et interview med den islandske avis, at et fragtfly landede i Keflavik efter en bombetrussel.

Flyet var ifølge mediets oplysninger på vej fra Köln til Kentucky, da man modtog truslen.

Herefter vendte flyet rundt og landede i Keflavik, hvor man lukkede for al trafik til og fra lufthavnen.

Fragtflyet landede omkring kl. 23.00, og politiets indsats er nu overstået, hvorfor lufthavnen igen er åbnet.

Ifølge flightradar24.com blev syv planlagte flys ankomst i Keflavik enten aflyst eller fik ruten omlagt imellem kl. 23.00 og kl. 5.00 torsdag morgen.