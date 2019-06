Ni personer har mistet livet i et flystyrt fredag aften lokal tid i den amerikanske øgruppe Hawaii.

Flere medier beskriver styrtet, og de lokale myndigheder bekræfter, at ni personer har mistet livet, efter et mindre fly er styrtet ned på øen Oahus nordkyst.

Hawaii News Now er et af de lokale medier, som beskriver ulykken. Og her kan man læse, at der er tale om et fly, der bruges i forbindelse med faldskærmsudspring.

Meldingen om styrtet indløb 18.30 lokal tid - og da myndighederne nåede frem til stedet, fandt de vraget af flyet indhyllet i flammer, forlyder det.

#BREAKING: Authorities now say at least 9 people have died in a twin-engine plane crash on Oahu's North Shore. (Photo: JT Gray) https://t.co/pyosOOE4VD pic.twitter.com/I6RjylYWeN — Hawaii News Now (@HawaiiNewsNow) June 22, 2019

Brandchefen i området bekræfter, at ni personer er omkommet. Samtidig fortælles det, at der ikke er nogen overlevende.

»Lige nu tyder de første undersøgelser på, at der var ni sjæle om bord. Der var ingen overlevende. Det er meget hårdt. I mine 40 år som brandmand på Hawaii er det det mest tragiske flystyrt, vi har haft,« siger brandchef Manuel Neves til Hawaii News Now.

Endnu står de nærmere omstændigheder ved flystyrtet ikke klart. Myndighederne ved således ikke, om styrtet skete i forbindelse med take off eller landing.

»Vi er stadig ved at indsamle informationer. Vi kender endnu ikke formålet med flyvningen,« uddyber Neves.