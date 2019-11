En person har mistet livet, efter et fly fredag styrtede ned under en flyopvisning i den amerikanske delstat Florida.

Det vides endnu ikke, hvorfor flyet pludseligt styrtede mod jorden.

Det skriver CNN.

Flyets pilot var den eneste om bord - og pilotens liv stod ikke til at redde. Det bekræfter en Peter Knudson, der er talsmand for Det Nationale Transportssikkerhedsråd (National Transportation Safety Board), som er ansvarlig for efterforskning af civil transportulykker, til det amerikanske medie.

Flystyrtet skete under Stuart Air Show i Florida omkring klokken 13:15 lokal tid.

På Twitter oplyser politiet - Martin County Sheriff's Office - at man er på stedet og undersøger sagen.

'Ingen yderligere kommentarer i øjeblikket,' lyder det.

Den tragiske ulykke skete på opvisningsshowets første dag. Resten af det planlagte program fredag er blevet aflyst og udskudt til lørdag.

Opdateres...