Et mindre fly styrtede – af endnu uvisse årsager – natten til lørdag ned i nærheden af en lufthavn i den amerikanske by Keene i New Hampshire.

Flyet ramte under styrtet ind en bygning, hvor der bor flere familier.

Det skriver CNN og NBC Boston.

Alle de personer, der var ombord på flyet, mistede livet, oplyser de lokale myndigheder.

»Der var et flystyrt i nærheden af Keene-lufthavnen og ind i en beboelsesejendom nær Hope Chapel,« lyder det i en opdatering:

»Der skete ingen personskade i beboelsesejendommen. Desværre er dem, der var på flyet, omkommet.«

Det er endnu ikke oplyst, hvor mange personer der befandt sig ombord på flyet, som var et enmotors fly.

Dele af bygningen, der blev ramt, brød efterfølgende i brand.

De amerikanske luftfartsmyndigheder er blevet underrettet om sagen.