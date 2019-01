Et Boeing-707 transportfly er styrtet ned i udkanten af den iranske hovedstad Teheran.

Det skriver det russiske nyhedsbureau Tass.

Ifølge Russia Today var der ti personer ombord på flyet, der var lettet fra Bishkeki Kirgisistan.

De iranske myndigheder melder også, at flyet har ramt et beboet område i provinsbyen Safadasht lige uden for Teheran.

#Iran: the crashed plane near Teheran pic.twitter.com/f1XKt49QQD — Guy Elster (@guyelster) 14. januar 2019

En video, der florerer på de sociale medier viser billeder af det nedstyrtede fly, mens man ser en mand, der forsøger at slukke ilden.

Video captures moment man is trying to put out burning #Boeing 707 cargo plane pic.twitter.com/f5BAGiWAfl — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) 14. januar 2019

Opdateres...