15 personer er omkommet efter et Boeing-707militært transportfly mandag morgen forulykkede nær Irans hovedtad, Teheran.

Det oplyser Irans militær gennem det iranske nyhedsbureau Fars.

»Et Boeing 707-transportfly, der fragtede kød fra Bisjkek i Kirgistan, måtte nødlande i Fath-lufthavnen,« lyder det fra den iranske hær.

»Flyet forlod landingsbanen under sin landing. Det brød i brand, efter at det ramte en mur ved enden af landingsbanen,« oplyser hæren.

De første meldinger gik på, at der var ti personer ombord på flyet, der lettede fra Bishkeki i Kirgisistan.

Foto: HASAN SHIRVANI Vis mere Foto: HASAN SHIRVANI

Der var i alt 16 personer om bord på flyet. En enkelt person - en flyingeniør - er fortsat i live. Han er blevet overført til hospitalet.

En talsmand for de iranske luftfartsmyndigheder oplyser også, at piloten valgte en for kort landingsbane, inden flyet styrtede ind i en bygning ved lufthavnen.

Der skulle også have været dårligt vejr i området, da ulykken indtraf.

Foto: HASAN SHIRVANI Vis mere Foto: HASAN SHIRVANI

Der florerer i øjeblikket flere videoer på de sociale medier, der viser det nedstyrtede fly i brand.

Her kan man se redningsarbejdere på stedet.

Blandt dem er en video lagt op af den tyske Iran-korrespondent, Natalie Amiri.

Erste Bilder nach #Flugzeugunglück im #Iran, Nähe Teheran. Laut iranischen Agenturen soll eine Frachtmaschine evtl. aus #Kirgisistan mit 15 Mann Besatzung in ein Wohngebiet abgestürzt sein. pic.twitter.com/hf38POF7Z4 — Natalie Amiri (@NatalieAmiri) 14. januar 2019

