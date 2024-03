»Kollisionen var katastrofalt og efterlod ingen overlevende.«

Et lille fly styrtede natten til tirsdag dansk tid ned ved en motorvej i den amerikanske by Nashville.

Ombord på flyet var fem personer. Ingen af dem overlevede.

Det oplyser Metro Nashville Police Department i et opslag på X, hvor man også har delt et billede fra nedstyrtningsstedet.

BREAKING: A single-engine airplane has crashed off the eastbound lanes of I-40 just past the Charlotte Pk exit. Several persons on board are deceased. Work continues to determine from where the plane originated. pic.twitter.com/6tyBa3UCpB — Metro Nashville PD (@MNPDNashville) March 5, 2024

Det lille fly brød ifølge CNN i brand, efter det ramte ned ved rabatten på Interstate 40, hvilket førte til, at motorvejen blev delvist lukket, mens myndighederne efterforsked sagen.

Ulykken skete kort før klokken 20 mandag aften lokal tid – natten til tirsdag dansk tid.

Der foretog piloten først et nødopkald til John C. Tune Airport, hvor vedkommende rapporterede, at flyet havde motor- og strømsvigt.

Flyet blev derfor godkendt til at nødlande i lufthavnen – men ifølge Don Aaron, der er talsmand for politiet, oplyste piloten, at flyet ikke ville nå frem til landingsbanen.

Da flyet styrtede ned, eksploderede det i flammer som følge af nedslaget.

»Kollisionen var katastrofalt og efterlod ingen overlevende,« fortæller Kendra Loney, talsmand for Nashville Fire Department, ifølge CNN på et pressemøde.

»Vi er heldige, at flyet ikke ramte nogen bygninger, da det styrtede ned,« siger Don Aaron.

De fem døde er endnu ikke identificeret.

Politiet arbejder også fortsat på at finde ud af, hvor flyet kom fra.

De amerikanske luftfartsmyndigheder er i gang med at undersøge sagen og årsagen til styrtet.