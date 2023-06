To personer kom lettere til skade, da et mindre fly forsøgte en nødlanding og ramte en varevogn på gaden i et boligkvarter i Wisconsin i USA.

Nødlandingen fandt sted onsdag først på eftermiddagen lokal tid, fortæller blandt andre NBC.

Politiet i byen Waunakee fortæller således, at flyets pilot var tvunget til at forsøge en nødlanding kort efter, at man havde lettet fra byens lufthavn.

Piloten cirklede rundt for at finde et sikkert sted at lande.

Og da piloten så en vej med et lige stykke, forsøgte han eller hun at bringe sit fly sikkert ned.

Redningsfolk arbejder på det sted, hvor flyet landede på en vej i et boligkvarter i Waunakee i Wisconsin. Foto: Brian Allen/Reuters/Ritzau Scanpix

Flyet stoppede dog ikke så hurtigt som håbet, og i stedet ramte det en parkeret varevogn.

»Jeg kalder det en velsignelse, jeg kalder det et mirakel,« siger varevognens ejer, en mand ved navn Scott Larson, ifølge NBC.

»Det er sommer, børnene er ude. Det kunne have været meget værre. Så jeg føler mig bare velsignet, at det kun var det,« tilføjer han om skaderne på sin bil.

Også politiet kalder det for et mirakel.

»Når man har et fly, der prøver at lande på offentlig vej, og der ikke sker alvorlige skader, så vil jeg i sidste ende kalde det en ret mirakuløs hændelse,« siger politichef i Waunakee Adam Kreitzman.

Der var to personer om bord på flyet, da det nødlandede. Begge kom lettere til skade og blev efterfølgende kørt på hospitalet.