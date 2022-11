Lyt til artiklen

Et fly fra flyselskabet Precision Air er styrtet ned i Lake Victoria i Tanzania.

Det skulle være sket, mens flyet forsøgte at lande i lufthavnen Bukoba, skriver Reuters ifølge Ritzau.

Ifølge det statsejede medie Tanzania Broadcasting Corperation (TBC) er 15 personer reddet ud af flyet indtil videre. Det er uvist, hvor mange der var om bord på flyet, og om der er nogen dødsfald. Lokale medier beretter dog om, at der skulle være omkring 49 personer om bord på flyet.

Ifølge nyhedsbureauet AFP er der tale om et passagerfly, som styrtede ned som følge af dårlige vejrforhold.

»Der har været et uheld, der involverer et Precision Air fly, som styrtede ned i vandet omkring 100 meter fra lufthavnen,« siger William Mwampaghale, der er lokal politiinspektør.

Flyet var lettet fra Tanzanias største by Dar es-Salaam, der i praksis er landets hovedstad - selv om byen Dodoma er den officielle hovedstad. Videoer og billeder, der cirkulerer på sociale medier, viser, at flyet nærmest er helt lagt under vand. Kun flyets grønne og brune halefinne er synlig over vandet, skriver Reuters.

Redningsbåde og redningsmandskab er stadig i gang med at redde personer ud af flyet, ifølge TBC.

Tanzanias præsident, Samia Suluhu Hassan, har opfordret til ro, mens redningsoperationen fortsætter.

»Jeg har med bedrøvelse fået nyheden om uheldet, der involverer et Precision Air fly. Lad os være rolige i dette øjeblik, hvor redningsmandskab fortsætter redningsmissionen, mens vi beder til, at gud vil hjælpe os,« skriver hun på Twitter.

Lake Victoria er Afrikas største sø, og Precision Air er Tanzanias største privatejede flyselskab. Precision Air har i en kort pressemeddelelse bekræftet uheldet.

»Redningsmandskabet er til stede på lokationen og mere information vil følge,« skriver det.

B.T. har været i kontakt med Udenrigsministeriet, der endnu ikke kan oplyse, om der var danskere ombord på flyet.

Vi følger sagen.