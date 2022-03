Et mindre passagerfly er styrtet ned i et supermarked i den mexicanske by Temixco

Mindst tre personer er blevet dræbt, lyder det fra lokale myndigheder.

Ulykken skete mandag, og alle de omkomne skulle have været ombord på flyet, skriver ABC News.

Yderligere fire personer blev skadet, men der fremgår ikke, om de også var med i flyet eller opholdet sig i supermarkedet.

Sådan så det ud. Foto: MARGARITO PEREZ

Det lille King Air-fly, der har plads til kun ni passagerer, kom fra turistområdet Acapulco, da det ramte den ene siden af indkøbscentret.

Ifølge ABC News skulle det have ramt lige ind i afdelingen for rengøringsprodukter.

Billeder fra stedet viser, at bagenden af flyet knækkede af i sammenstødet med bygningen.

B.T. følger sagen