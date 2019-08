Et fly styrtede lørdag eftermiddag lokal tid ned i et hus i byen Poughkeepsie tæt ved New York.

Mindst to personer omkom ved ulykken, skriver amerikanske medier.

Flyet havde tre personer ombord, da det styrtede ned i et hus i den lille by nord for New York. En person ombord døde ved ulykken.

I huset befandt sig også tre personer. En af de tre er bekræftet omkommet, mens en anden person er kommet alvorligt til skade. I skrivende stund er der stadig uklarhed om, hvad der er sket med den tredje person, der befandt sig i huset.

Flystyrtet antændte ifølge USA Today en voldsom brand i ejendommen, der spredte en kraftig røg i hele området.

Flyet var en Cessna 303-model, oplyser de amerikanske myndigheder, der undersøger sagen.