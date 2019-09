Syv personer er omkommet, efter at et fly søndag styrtede ned i et boligområde i den colombianske by Popayan.

Yderligere tre er såret - herunder et barn.

Det skriver Reuters.

Flyet styrtede ned få minutter efter at være lettet fra lufthavnen i Popayan, som ligger i det sydvestlige Colombia.

Foto: Ernesto Guzman Jr/EPA Vis mere Foto: Ernesto Guzman Jr/EPA

Der var ni personer om bord på flyet. Syv af dem omkom i ulykken.

De to overlevne er kørt på hospitalet.

Det samme er et barn, som på ulykkestidspunktet befandt sig tæt på det sted, hvor flyet styrtede ned.

Reuters melder ikke noget om de tre såredes tilstand.

Det lille rutefly tilhørte et lokalt luftfartsselskab.

De colombianske luftfartsmyndigheder undersøger årsagen til ulykken, som endnu ikke er fastslået.

Der bor omkring 270.000 i Popayan, som er omkrandset af bjerge.

Opdateres...