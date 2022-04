Et mindre fly styrtede mandag ned i et stille boligkvarter i New Jersey, rapporterer New York Post.

Flyet, som er en Mooney M20M fra 2006, ramte elkabler og træer, inden det landede i haven foran et hus på South Main St. i Manville i New Jersey.

Pilotens navn er ikke offentliggjort, men han blev efterfølgende bragt på hospitalet.

Foto: Seth Wenig Vis mere Foto: Seth Wenig

Han meldes udenfor livsfare.

Der er ikke meldt om andre tilskadekomne som følge af flystyrtet.

Flyet var lettet fra Piedmont Triad International Airport i Greensboro i North Carolina, og det styrtede ned i nærheden af Central Jersey Regional Airport.

De amerikanske luftfartsmyndigheder efterforsker nu årsagen til ulykken.