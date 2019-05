Passagerer, der lørdag skulle fra Louisville til Kentucky i USA var vidner til noget af en begivenhed.

Piloten, Christian Richard Martin, der skulle styre flyet blev nemlig anholdt, før flyet lettede, da politiet valgte at storme flyet, skriver CNN.

Christian Richard Martin er efterfølgende sigtet for at begået i alt tre mord på ægteparret Calvin and Pamela Phillips samt parrets nabo Edward Dansereau.

Mordene blev alle begået i november 2015.

Calvin Phillips blev fundet skudt, mens liget af hans kone, Pamela Phillips, og Edward Dansereau blev fundet døde i en udbrændt bil på en kornmark.

Christian Richard Martin nægter sig skyldig og bakkes op af sin familie, der udtaler, at han ville have meldt sig selv, hvis han vidste, myndighederne havde i sinde at anholde ham.

De pårørende til de dræbte er derimod glade for, at myndighederne nu har foretaget en anholdelse i drabssagerne.

»Vi ser frem til retfærdighed i retten, og vi ser frem til en endelig afgørelse på det her mareridt og til at starte på en frisk,« siger familierne til de dræbte i en fælles udtalelse.

American Airlines har foretaget en midlertidig suspendering af piloten, mens sagen mod ham står på. Foto: Shannon Stapleton

Myndighederne har ikke udtalt sig om bevisbyrden, der har ført til anholdelse.

Christian Richard Martin er pilot for flyselskabet American Airlines, men er blevet midlertidigt suspenderet, mens sagen står på.

Flyselskabet forsikrer samtidig, at man udførte et tjek på Christian Richard Martin, da man ansatte ham for et år siden.

Dengang fandt de dog intet, der måtte have forhindret en efterfølgende ansættelse.