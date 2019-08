En helikopter og et mindre fly er kollideret på den spanske ø Mallorca.

Mindst fem personer meldes dræbt, oplyser de lokale myndigheder på Twitter.

Ifølge myndighederne skulle ulykken være sket klokken 13:35 lokal tid.

De første meldinger lyder på, at to af passagererne skulle have befundet sig i helikopteren, mens de øvrige skulle have siddet i flyet.

Myndighederne oplyser desuden, at der er en mindreårig blandt de dræbte.

Billeder af vragdelene viser, at som følge af ulykken udbrød der en række mindre brande. Brandvæsenet og redningsfolk er i øjeblikket i gang med slukningsarbejdet.

Opdateres...