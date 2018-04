Piloterne på et ulykkesramt fly var bange for at miste kontrollen over flyet, hvis de landede langsommere.

Philadelphia. Et passagerfly, der tirsdag måtte nødlande i den amerikanske by Philadelphia, fordi en motordel havde smadret et vindue, landede med en langt højere hastighed end normalt.

Det skete, fordi piloterne var bekymrede for, at de skulle miste kontrollen med flyet ved en langsommere hastighed.

Det oplyser efterforskere fra det nationale råd for transportsikkerhed (NTSB).

Formanden for NTSB, Robert Sumwalt, oplyser således, at passagerflyet fra Southwest Airlines landede med 305 kilometer i timen. Den normale hastighed ved en landing er omkring 250 kilometer i timen.

Flyet, en Boeing 737, måtte nødlande i Philadelphia tirsdag formiddag som følge af et voldsomt fald i kabinens lufttryk.

Det skete, efter at dele af flyets ene motor var faldet af og havde ramt et vindue, der smadredes.

En 43-årig kvinde blev alvorligt kvæstet, da flydele ramte hendes vindue og forårsagede et hul.

Kvinden blev suget mod åbningen i flyet, mens passagerer, der sad ved siden af, holdt fast i hende, og andre passagerer uden held forsøgte at blokere hullet med jakker.

Kvinden døde senere af sine kvæstelser. Syv andre passagerer kom lettere til skade.

Flyet var på vej fra LaGuardia-lufthavnen i New York til Dallas med 149 mennesker om bord.

Føderale efterforskere oplyser, at det var en revne på indersiden af CFM56-motoren, der førte til den fatale ulykke. Et af motorens 24 blade knækkede således af som følge af metaltræthed.

Efter ulykken har flere flyselskaber oplyst, at de vil tjekke deres motorer. Det gælder blandt andet Norwegian og SAS.

/ritzau/AP