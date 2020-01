Et passagerfly med mere end 80 mennesker ombord er styrtet ned i Afghanistan, skriver Reuters.

Kort efter styrtet brød flyet i brand, forlyder det.

Ifølge de foreløbige oplysninger skulle flyet komme fra det statsejede selskab Ariana Afghan Airlines, men det benægter direktøren fra selskabet imidlertid ifølge flere internationale medier.

»De fly fra Ariana, som er lettet, er nået frem til deres destinationer, og er ikke styrtet. Derfor tilhører flyet, der styrtede, ikke Ariana Airlines,« siger han ifølge BBC.

Flyet styrtede nær provinsen Ghazni i distriktet Deh Yak i den centrale del af Afghanistan. Området er ifølge internationale medier kontrolleret af Taliban.

Den britiske tv-station BBC citerer en talsmand fra myndighederne for at sige, at styrtet skyldes tekniske problemer.

Ifølge lokale medier var 83 mennesker ombord på flyet, da det styrtede omkring kvart over et mandag eftermiddag lokal tid.

Det er endnu uvist, om nogle af de ombordværende er sluppet fra styrtet med livet i behold.

Den afghanske journalist Bilal Sarwary skriver på Twitter, at medlemmer af Taliban var til stede på ulykkestedet og forsøgte at slukke flammerne i det brændende fly.

Arift Noori er talsmand for guvernøren i Ghanzni udtaler ifølge internationale medier:

»Et Boing-fly fra Ariana Afghan Airlines er styrtet i Sadi Khel-området i Deh Yak-distriktet i Ghanzni-provinsen omkring klokken 13.10 lokal tid.«

Flyet var på vej fra Afghanistans tredjestørste by, Herat, i den sydlige del af landet til den indiske by, Delhi, da det styrtede.

Ifølge både BBC og den russiske tv-station RT benægter en direktør fra Ariana Afghan Airlines, at et af selskabets fly skulle være styrtet.

Den engelsksprogede afghanske avis Afghanistan Times skriver dog også på Twitter, at det drejer sig om et fly fra Ariana Afghan Airlines.

