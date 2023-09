Et Delta Airlines-fly lettede fredag aften fra Atlanta og satte kursen mod Barcelona, men det havde end ikke forladt amerikansk territorium, før det måtte vende om.

På grund af én passagers temmelig presserende problem.

Airbus A350-flyet lettede til tiden, men det havde ikke været i luften særlig længe, før det stod klart, at der ikke var andet for end at returnere til Atlanta og sætte den uheldige passager af.

Vedkommende havde så voldsom diarré, at flyselskabet ikke turde tage nogen chancer, skriver CNN.

»Vi havde en passager, der havde diarré hele vejen gennem flyet, så de vil have os til at komme tilbage til Atlanta,« sagde en af flyets piloter til lufttrafikkontrollen.

Lidt over to timer efter at have sat kurs mod Barcelona landede flyet i Hartsfield-Jackson International Airport i Atlanta, hvorfra det var lettet.

»Vi beklager dybt over for vores kunder, at flyet blev forsinket og for ulejligheden i forbindelse med deres rejseplaner,« oplyser Delta Airlines og tilføjer, at flyets besætning gjorde alt for at få passagererne sikkert og så hurtigt som muligt frem til Barcelona.

Flyet landede i den spanske by med lidt over otte timers forsinkelse.

Hvorfor den uheldige passager havde fået så voldsom diarré, at flyet måtte vende om, melder historien ikke noget om.