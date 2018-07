Et passagerfly er sent tirsdag aften dansk tid styrtet ned i det nordlige Mexico.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt Sky News og BBC. Ifølge det mexicanske transportministerium var der 97 passagerer og fire medarbejdere ombord på flyet fra Aeroméxico, da det blot fem minutter efter take-off fra General Guadalupe Victoria International Airport i Durango styrtede til jorden.

Flyet var på vej til Mexicos internationale lufthavn.

Ifølge ABC News har guvernøren i Durango, José Aispuro, kort efter midnat dansk tid bekræftet, at ingen personer er omkommet under styrtet. Reuters skriver, at der ifølge en talsmand for landets beredskab, Alejandro Cardoza, er tale om nødlanding omkring 10 km fra lufthavnen.

Flyselskabet skriver selv på Twitter, at man er klar over, at der har været 'et uheld' med et af selskabets fly.

Aeroméxico ha tenido conocimiento de un accidente en Durango y estamos trabajando para verificar la información y obtener detalles. Siga nuestros canales oficiales de comunicación para mayor información. — Aeroméxico (@Aeromexico) July 31, 2018

#LoÚltimo Así luce la aeronave de Aeroméxico que tuvo un percance en el Aeropuerto Guadalupe Victoria de Durango. pic.twitter.com/6UTNhhIA31 — REFORMACOM (@Reforma) July 31, 2018

Passagerne er ifølge amerikanske ABC News blevet bragt til lokale hospitaler. Flere har været i stand til at gå fra det sted, flyet er styrtet ned, til en nærliggende vej, fortæller en talsperson fra det lokale beredskab.



Henter kort...

Det er endnu ukendt hvad der forårsagede flyets styrt, men ifølge CNN lader der til at have været et problem under flyets take-off. Flyet er fra producenten Embraer, der ikke har kommenteret uheldet.

Se desploma avión de @Aeromexico segundos después de despegar de aeropuerto en Durango https://t.co/5CmgHgzkIr pic.twitter.com/kbUjnWowEe — SDP Noticias (@sdpnoticias) July 31, 2018

Foto: Civil Protection State Coordinat Vis mere Foto: Civil Protection State Coordinat

Foto: Civil Protection State Coordinat Vis mere Foto: Civil Protection State Coordinat