Søndag eftermiddag måtte et fly mod Dallas vende om halvvejs på ruten.

Grunden, som kaptajnen fortalte passagererne, var, at ‘nogen havde glemt at aflæsse et menneskehjerte’.

En af passagerne, Dr. Andrew Gottschalk, fortæller til Seattle Times, at hans medpassagerer gik igennem hele følelsesregisteret, da de fik beskeden over højtalerne.

Den første reaktion var, ‘et menneskehjerte transporteret på et kommercielt fly!?’ Men den næste reaktion var mere næstekærlig, fordi alle ombord ‘var glade for at redde et liv’.

Kaptajnen forklarede videre, at hjertet skulle have været læsset af i Seattle efter en tidligere flyvning fra Sacramento.

Dr. Andrew Gottschalk fortæller også til det amerikanske medie, at efterhånden begyndte nogle af flypassagererne med internetforbindelse at google, hvor længe et hjerte egentlig kunne være rentabelt for en transplantation. Det kunne det blot nogle timer.

Flyselskabet Southwest Airlines, der havde hjertet med ombord, bekræftede torsdag, at flyet havde været nødsaget til at vende om og flyve til Seattle, efter det gik op for myndighederne, at flyet stadig havde hjertet, der skulle have været leveret til et hospital.

Heldigvis nåede hjertet frem i tide, og det skal bruges til en fremtidig hjertepatient.