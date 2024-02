Vi skriver fra tid til anden om passagerfly, der af forskellige årsager må vende om midt under flyvningen.

Men sjældent skyldes det noget så bizart som i det tilfælde, du skal læse om her.

Klamt, kan man vist med sindsro også kalde det, der ifølge The Independent og The Guardian skete under en Delta Airlines-flyvning fra Amsterdam til Detroit tirsdag.

Efter en time i luften faldt der pludselig maddiker ned over en kvindelig passager. Ja, du læste rigtigt: maddiker.

Et øjenvidne fortæller om den mildest talt besynderlige oplevelse – og forklarer også, hvordan maddikerne overhovedet kom med ombord.

»Hun var ude af sig selv. Hun forsøgte bare at få maddikerne væk,« fortæller den hollandske Philip Schotte til Fox 2 Detroit om kvinden, som fik den ubehagelige og uhumske overraskelse under flyveturen:

»Jeg ved ikke rigtig, hvad der gik gennem mit hoved. Jeg prøvede at bearbejde det.«

Ordet »afsky« er nok det, der bedst beskriver det, tilføjer han.

Maddikerne kom fra kufferthylden over sæderne. Nærmere bestemt fra bagage tilhørende en anden passager.

Det viste sig nemlig, at passageren – af uvisse årsager – havde medbragt en rådden fisk, som var pakket ind i avispapir. Maddikerne stammede selvfølgelig derfra og havde efterfølgende spredt sig til det pågældende rum i kufferthylden.

Til sidst var flere af dem kravlet ud og var faldet ned over den intetanende kvindelige passager.

Da kabinepersonalet åbnede kufferten reagerede adskillige passagerer ifølge Philip Schotte omgående ved at klemme næseborene sammen med fingrene på grund af stanken.

Kufferten blev fjernet fra hylden, og kort efter annoncerede piloten, at flyet ville returnere til Schiphol-lufthavnen i Amsterdam.

Delta Airlines beklager den bizarre og ret ulækre episode.

»Deres tur blev afbrudt på grund af en kuffert, som ikke var pakket korrekt. Flyet returnerede til gaten og passagererne kom med det næste ledige fly,« lyder det fra Delta Airlines i en udtalelse.

Flyselskabet tilføjer, at det pågældende fly blev taget ud af drift og rengjort grundigt efter maddike-episoden.

Hvorfor en af passagererne rejste med en rådden fisk i sin håndbagage, og hvordan fisken – og maddikerne – kom igennem sikkerhedstjekket, melder historien ikke noget om.