Der er lige nu en eftersøgning i gang af et lille fly, der lettede fra Reykjavík i Island torsdag klokken 11.00 lokal tid.

Det er nemlig ikke set siden, skriver flere islandske medier inklusiv mediet Visir, der dækker sagen tæt.

Kystvagtens helikopter lettede fra Reykjavík kl. 14:08 samme dag og senere har flere tilsluttet sig eftersøgningen. Det drejer sig blandt andet om et fly fra den danske hær.

Klokken 20.00 torsdag aften havde 400 redningsfolk tilsluttet sig eftersøgningen – både i vandet, på land og i luften. Også fjernstyrede ubåde er en del af eftersøgningen.

Selvom flyet ikke er fundet, så har man fundet spor, der kan lede redningsfolkene i retning af det. Fredag formiddag fandt man et olieudslip ved området Ölfusvatnsvík, der ligger tæt på hovedstaden, hvor flyet lettede.

Sommerhusejere i området er blevet bedt om at tjekke deres overvågning, hvis det har det.

Tre turister fra USA, Holland og Belgien er ifølge Washington Post på flyet. På flyet er også en pilot. Der er ikke flere med flyet.

Et Røde Kors indsatshold blev mobiliseret torsdag for at yde eventuel traumehjælp til de pårørende.

