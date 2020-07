Smuglerne havde 390 kilo kokain med i lasten, efter at deres fly nødlandede på en motorvej i Mexico.

Lasten havde en værdi på over 32 millioner danske kroner, og ikke uventet fik de den transporteret over i en lastbil, inden myndighederne nåede frem.

Flyet – et Hawker 700 – var blevet fulgt af myndighederne hele vejen fra Venezuela.

Men turen sluttede brat, efter det landede med det ulovlige indhold på et motorvej i Yucatan-halvøen søndag. Det rapporterer Mexican News Daily.

Flyet er næste lige blevet stukket i brand af besætningen. Foto: Twitter / Rodrigo Lope Vis mere Flyet er næste lige blevet stukket i brand af besætningen. Foto: Twitter / Rodrigo Lope

En video af det brændende vrag blev postet på Twitter af Alberto Capella, provinsens sikkerhedsminister. Den viser røgen bølge op fra flyet på den tomme motorvej.

Besætningen på flyet havde travlt med at komme væk. De flygtede fra stedet kort før klokken otte lokal tid.

Men det lykkedes politiet af finde den dyre last i nærheden, da de stoppede en lastbil, der var fuld af kokain.

Det mexicanske luftvåben fortalte den mexicanske avis Millenio, der oprindeligt beskrev nødlandingen, at de begyndte at følge flyet klokken fem om morgenen, efter det lettede fra Maracaibo i Venezuela.

Casi Entera la nave: comienza el fuego y Nadie hizo por apagarla. ¿Desaparecer la evidencia?. #NarcoEstado pic.twitter.com/aLrqGCMz2r — rodrigo lope (@rodrigolope1) July 5, 2020

De fortalte, at et militærfly af typen T-6C Texan blev sendt i luften for at møde det indkommende fly.

Det fik besked på at møde narkoflyet og beordret til at lande, inden det altså nødlandede på vejen.

Myndighederne siger, at det ikke er første gang, et fly med narkotika om bord er set i regionen.

To fly med våben om bord blev beslaglagt på to dage lige efter hinanden i januar.