Fire mennesker er omkommet i en kollision i luften mellem to mindre fly i den australske delstat Victoria.

Det meddeler delstatens politi natten til onsdag.

Ifølge nyhedsbureauet AFP oplyser politiet, at de to fly menes at være stødt sammen i luften omkring 1,2 kilometer over den mindre by Mangalore nord for storbyen Melbourne.

De fire mennesker er endnu ikke identificeret, og politiet undersøger fortsat, hvad der har ført til kollisionen.

- Vi er ikke sikre på, hvorfor begge fly havde præcis samme bane, og hvorfor de var i det område, men desværre er de kollideret midt i luften, siger politiinspektør Peter Koger ifølge AFP.

Billeder fra ulykkesstedet viser stykker af bøjet metal på en mark og i træer.

Det ene fly var netop lettet, mens det endnu ikke vides, hvor det andet fly kom fra, meddeler politiet.

Peter Koger uddyber ifølge mediet News.com.au, at det ene fly styrtede stort set med det samme, mens det andet styrtede to kilometer nord for ulykkesstedet.

Begge havde de omfattende skader, før de ramte jorden. Det ene fly var ifølge politiet et træningsfly med en pilot og en elev om bord.

- Det er en stor tragedie for begge familier. Jeg ved, det er et træningsfly. Det er meget rystende for alle, heriblandt de redningsfolk der har været ved ulykkesstedet i dag, siger Koger ifølge News.com.au.

Politiet har med meddelt, at den australske myndighed for sikkerhed i forbindelse med civil luftfart (Casa) og det australske kontor for transportsikkerhed er informeret.

Hos de tre myndigheder pågår der nu en efterforskning, skriver nyhedsbureauet dpa.

Det ene fly var ifølge dpa et Piper PA-44 Seminole, som var registreret hos et lokalt center for flytræning.

Det andet var et Beech Travel Air D95A i privat eje.

Opdateres....

/ritzau/