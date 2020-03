Alle fly holdt mandag formiddag stille i Franfurt Lufthavn.

Det skyldtes, at der var set en drone i luftrummet omkring lufthavnen.

Ifølge lufthavnspolitiet blev der efterfølgende ikke udstedt start- eller landingstilladelser fra lufthavnen, skrev de på Twitter.

Politiet er i øjeblikket i gang med at opklare hændelsen, men ved den seneste opdatering kl. 13.36 oplyses det, at flytrafikken igen har været aktiv siden klokken 13.

Seit 13:00 Uhr laufen die Starts und Landungen am #Flughafen #Frankfurt wieder. Die Ermittlungen von Landes- und #Bundespolizei dauern an. #Pressemitteilung folgt. #Drohne@Airport_FRA @dfs_de @Polizei_Ffm https://t.co/R4xp46vfBY — Bundespolizei Flughafen Frankfurt am Main (@bpol_air_fra) March 2, 2020

Overfor mediet Bloomberg har Dieter Hulick, talsmand for Fraport, som står for driften af lufthavnen, fortalt, at en pilot spottede en drone omkring kl. 11.20, hvorfor flytrafikken midlertidigt var lukket ned.

Frankfurt Lufthavn er blev Europas største lufthavne. I 2018 var den Europas fjerdestørste lufthavn med knap 70 millioner rejsende ifølge Check-In.dk.

