Et tysk privatfly med fire personer om bord frygtes styrtet.

Privatflyet kan ikke kontaktes og frygtes at styrte ned ud for kysten af ​​den svenske ø Gotland.

Det rapporterer svenske Dagens Nyheter.

Forsvarets Operationscenter bekræfter til B.T., at de har været oppe og lede med jagerfly.

»Vi kan bekræfte, at vi har været oppe og lede med tyskerne, men det er nu ude for dansk luftrum, så vi har overladt det til svenskerne for nu,« bekræfter Forsvarets Operationscenter.

Svenske myndigheder frygter, at det enten er eller er ved at løbe tør for brændstof.

»Det værste scenario er, at det bare fortsætter, indtil brændstoffet løber tør,« siger Lars Antonsson i den svenske hovedredningscentral til DN.

»Det har passeret Bornholm og er på vej mod den sydlige del af Öland,« siger Lina Buurstra til det svenske nyhedsbureau TT, der er assisterende flyveleder ved Sø- og Flyredningscentralen.

Öland er en sydøstlig svensk ø, der ligger vest for Gotland.

En redningshelikopter fra Visby er på vej til det formodede nedslagssted.

