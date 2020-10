En fredsaftale har banet vej for, at passagerfly kan flyve fra De Forenede Arabiske Emirater til Israel.

Det første passagerfly nogensinde fra De Forenede Arabiske Emirater (FAE) fløj mandag fra den arabiske stat til Israel.

Det sker i kølvandet på en historisk fredsaftale fra august.

Aftalen førte til en normalisering af de diplomatiske relationer mellem de to lande. Det var første gang i 25 år, at Israel og et arabisk land sluttede fred.

Luftfartsselskabet Etihad Airways fra FAE stod bag mandagens flyvning.

- I dag skriver vi historie. Etihad er det første luftfartsselskab fra Golfen, der flyver et passagerfly til Israel. Og det her er kun begyndelsen, skriver det arabiske luftfartsselskab på Twitter.

I maj og juni landede fly fra Etihad Airways i Ben Gurion-lufthavnen ved den israelske storby Tel Aviv. Her var der dog ikke tale om passagerfly, men i stedet fly med hjælp til palæstinensere til at håndtere coronakrisen.

Palæstinenserne afviste dog at modtage hjælpen. De er også imod den aftale, som i august blev indgået mellem Israel og FAE.

Det palæstinensiske selvstyre kaldte aftalen en "skændsel" og "et forræderi" mod den palæstinensiske sag.

Styret kritiserede FAE for at gå med til en aftale, selv om truslen om annektering af palæstinensisk territorium ikke blev fjernet.

Den magtfulde militante bevægelse Hamas, der kontrollerer den palæstinensiske Gazastribe, kaldte aftalen "en kniv i ryggen".

USA's præsident, Donald Trump, var den første til at offentliggøre fredsaftalen.

Han var også et af ansigterne på aftalen sammen med Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, og Abu Dhabis kronprins, sheik Mohammed bin Zayed.

Etihads historiske fly fløj fra Abu Dhabi til Tel Aviv og havde kun besætning med om bord.

/ritzau/