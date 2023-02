Lyt til artiklen

Forestil dig at sidde 13 timer på et fly og så stige ud nøjagtig det samme sted, som du lettede fra.

Det var virkeligheden for passagererne på et Emirates-fly, som fredag måtte vende om på en tur fra Dubai til New Zealand.

Flight EK448 kom mere eller mindre halvvejs mellem de to destinationer, før det måtte vende om og flyve tilbage igen, skriver Sky News.

Årsagen var, at lufthavnen i Auckland var totalt oversvømmet efter flere dagens kraftig regn og måtte lukke for både internationale og indenrigs flyvninger.

Auckland International Airport pic.twitter.com/tTqwlGa0zh — Oilinki (@oilinki) January 27, 2023

Videoer fra lufthavnen, som er blevet delt på de sociale medier, viser, hvordan passagerne vader rundt i vand til knæene.

New Zealand er i nødretstilstand som følge af ekstremt regnvejr.

Flere mennesker har ifølge Reuters mistet livet i uvejret, som har ført oversvømmelser, jordskred og strømafbrydelser med sig.

Især landets største by, Auckland, har problemer.

Byen har oplevet rekordstore mængder regn.

24,9 centimeter er faldet på 24 timer. Hidtil var 16,1 centimeter den største mængde, der var faldet på 24 timer.

Aucklands borgmester advarede forleden om, at oprydningsarbejdet ville blive et 'kæmpe, kæmpe stykke arbejde.'