Det er en af flyhistoriens største mysterier.

Nu deler en central ekspert på sagen en ny teori.

For 10 år siden lettede flyet MH370 fra Malaysian Airlines fra Kuala Lumpur med kurs mod Beijing.

Flyet havde 239 passagerer med ombord, men pludselig forsvandt det fra radaren, og hverken fly eller passagerer er nogensinde blevet fundet igen.

Eftersøgningen blev officielt afsluttet i 2017, men i løbet af årene har der været mange teorier om, hvad der skete, og en af dem, der aldrig har givet op, er luftfartsekspert Simon Hardy.

Han var blandt andet del af den officielle eftersøgning, og i et interview med The Sun, deler han nu en ny teori om, hvad han mener, der er foregået.

Ifølge Hardy er flyet blevet begravet på »det perfekte sted«, som gør det umuligt at finde.

Det er også Hardys teori, at piloten på flyet, Zaharie Ahmas Shah, havde planlagt at dræbe alle ombord - og havde »en syg fornøjelse med at udføre sin selvmordsplan.«

Der er fundet flere vragrester, men det vides ikke med sikkerhed, om de stammer fra MH370. Foto: Rob Griffith/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Der er fundet flere vragrester, men det vides ikke med sikkerhed, om de stammer fra MH370. Foto: Rob Griffith/AFP/Ritzau Scanpix

Formålet var angiveligt, ifølge Hardy, at begrave flyet i Geelvinck Fracture Zone, en såkaldt skyttegrav, der løber flere hundrede kilometer under det sydlige Indiske Ocean.

Han har aldrig været i stand til at bevise den teori, men han er overbevist om, at flyet endte i det jordskælvsudsatte område.

»Hvis det lykkes dig at få flyet derind, vil du måske finde ud af, at du får det begravet efter et par år under klipper, så det kan endda være på bunden af ​​havet,« fortæller Simon Hardy til The Sun.

Hans teori er baseret på, at piloten anmodede om ekstra brændstof og ekstra ilt til cockpittet - men ikke kabinen - før flyet lettede.

Det ekstra brændstof ville have gjort det muligt for piloten af flyve i yderligere syv timer ind i midten af ingenting - uden nogen kunne spore det.

Det var i 2015 - et år efter flyets forsvinden - at Malaysias regering officielt meddelte, at alle ombord måtte formodes at være omkommet.

Men de pårørende har aldrig givet op i håbet om at få et svar.

»Uanset om det er 10 eller 20 år, så vil vi – så længe vi lever – aldrig hold op med at presse på for at finde sandheden,« lød det fra kinesiske Bai Zhong ifølge AP. Hans hustru var ombord på flyet.