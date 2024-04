Under Anden Verdenskrig forsvandt et australsk fly og dets fire besætningsmedlemmer.

Men det er først nu, at flyet, som forsvandt i 1943, er blevet fundet på havets bund syd for Papua Ny Guinea.

Det oplyser det australske Forsvarsministerium i en pressemeddelelse.

»Flyets identifikationsplade og håndtaget fra cockpittet blev taget fra vraget og vil, med Australiens tilladelse, blive givet til Papua Ny Guineas nationalmuseum og kunstgalleri,« siger Marshal Chipman fra det australske forsvar.

Nedstyrtningsstedet og flyvraget blev faktisk lokaliseret i 2020.

Men først i 2022 vendte myndighederne med specialdykkere tilbage for at identificere flyet.

Ifølge pressemeddelelsen blev flyet fundet i 43 meters dybde, hvilket gjorde det ualmindeligt svært at identificere resterne af flyet, lyder det.

Flyet var eksempelvis meget beskadiget af brand.

Udover enkelte vragdele, fandt man også knoglemateriale fra to af de fire besætningsmedlemmer.

De to andre besætningsmedlemmer blev ikke fundet.

»Vi vil fortsat bestræbe os på at finde, genfinde og identificere vores savnede besætningsmedlemmer som en del af vores forpligtelse til at ære deres tjeneste og indsats for vores nation,« siger Marshal Chipman.