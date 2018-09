Alle passagererne om bord på et fly til den lille Stillehavsø Weno i Mikronesien måtte pludselig til at svømme for deres liv, da deres fly af endnu uvisse årsager endte med at lande i vandet - i stedet for på landingsbanen.

Alle 36 passagerer og 11 besætningsmedlemmer meldes at have overlevet. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Flyet - et Air Niugini Boeing 737 - var ved at lande ved Chuuk International Airport på øen Weno, da det i stedet endte med at lande i en lagune tæt ved fredag morgen.

Årsagen til flystyrtet er endnu ukendt, men man forventer at begynde undersøgelserne snart, fortæller en medarbejder hos Chuuk Airport, Jimmy Emilio, til BBC.



»Flyet styrtede ned i en lagune omkring 145 meter fra landingsbanen. Lige nu ved vi ikke, hvad der skete. Efterforskningen vil gå i gang tidligt i morgen,« siger han.

Efter flyet styrtede ned, begyndte lokale fiskere at strømme ud i deres både for at sejle ud til flyet og hjælpe med at redde passagererne op fra vandet og i sikkerhed.

Ifølge de lokale medier kom ingen af passagerene eller besætningsmedlemmerne alvorligt til skade, da flyet ramte vandet fra en lav højde, da det var ved at gøre klar til landing.

Flyet var på vej fra øen Pohnpei i Mikronesien til Port Moresby - der er hovedstad i Papua Ny Guinea - og skulle mellemlande på Weno, da det gik galt.