Et lille fly styrtede tirsdag aften pludseligt ned på en parkeringsplads nær et indkøbscenter i den amerikanske by Plano.

Det lokale brandvæsen, Plano Fire-Rescue, blev kaldt ud til stedet kort før klokken 18 lokal tid, skriver CBS News.

Det stod hurtigt klart, at piloten på det lille fly var død som følge af styrtet.

On Nov 21st, 2023, at appx 6:00 pm, a small plane crashed near the intersection of W Park Blvd & Midway Rd. The pilot unfortunately lost their life in the tragic accident.



FAA and NTSB are investigating

During this difficult time, we extend condolences to the family and friends pic.twitter.com/CIMEo8ib22 — Plano Police (Texas) (@PlanoPoliceDept) November 22, 2023

»Piloten mistede desværre livet i den tragiske ulykke,« oplyser Plano Police på det sociale medie X, hvor det også oplyses, at luftfartsmyndighederne er i gang med at efterforske sagen:

»I denne svære tid sender vi kondolencer til familie og venner.«

Flyet endte med at ramme ned foran Mama's Daughters' Diner, som ligger i indkøbscenteret Prestonwood Park.

Til CBS News fortæller en kvinde, der befandt sig i en nærliggende neglesalon, da tragedien skete, at de ud af det blå hørte et højt brag – ganske tæt på forretningen.

»Da jeg kom ud, var der en masse røg, og senere hørte jeg en lyd igen,« fortæller Kiu Nguyen:

»Det var så skræmmende. Alle kom hen og så en masse røg.«

Myndighederne oplyser, at flyet ikke landede på eller kolliderede med noget, men at branden, der opstod i forbindelse med styrtet, spredte sig til en parkeret bil i nærheden.

Til det amerikanske medie fortæller vidnet Kevin Holigan, at flammerne var så høje, at han til at begynde med ikke kunne se, hvad det var, der brændte:

»Det eneste, jeg kunne se, var den oprindelige brand og bilen ved siden af, der brændte.«

Det er endnu uvist, hvad der førte til flystyrtet.