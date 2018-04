Mindst to personer er døde, efter at to små fly søndag er stødt sammen i luften nær en tysk lufthavn.

Det oplyser en talsmand for politiet over for Focus Online.

Ifølge myndighederne skete kollisionen i luften nær lufthavnen Schwäbisch Hall i det nordøstlige Baden-Württemberg.

Begge fly, et sportsfly og et andet mindre fly, var på vej mod landing, da ulykken indtraf omkring klokken 16, oplyses det.



Henter kort...

De to, der er bekræftet døde, antages at være piloterne. Om der er andre, der er kommet noget til, er indtil videre uklart.

Området, hvor de to fly er styrtet ned - omkring seks kilometer fra lufthavnen - er nu afspærret, mens myndighederne undersøger situationen.

Arbejdet på ulykkesstedet er besværret af, at flyenes katapultsæder frygtes at udgøre en fare for indsatsen. Derfor skal sæderne, der er en del af flyenes automatiske sikkerhedssystem, bekræftes neutraliseret, før end det videre arbejde kan udføres, skriver lokalmediet Rheinische Post.

Opdateres...