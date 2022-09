Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Et West Atlantic Boeing 737-fragtfly kørte lørdag ud over landingsbanen i Montpellier Lufthavn.

Flyet – der er registreret som EC-NLS, var leaset af SwiftAir, men på tidspunktet for hændelsen opererede på vegne af West Atlantic – overså, at landingsbanen lige pludselig stoppede.

Det skriver flere flymedier herunder Aerotime Hub.

Flyet lettede fra Paris' Charles de Gaulle Lufthavn og nåede Montpellier Mediterranee Lufthavn i det sydlige Frankrig cirka klokken 2.50 lokal tid.

(Photo by Sylvain THOMAS / AFP) Foto: SYLVAIN THOMAS Vis mere (Photo by Sylvain THOMAS / AFP) Foto: SYLVAIN THOMAS

Ved landing kørte flyet ud over enden af ​​landingsbanen og nåede en sø i nærheden. Næsen af flyet dykkede delvist i vandet, mens resten af ​​flykroppen forblev på jorden.

Montpellier Lufthavn blev lukket efter hændelsen, indtil flyet var fjernet. Alle kommercielle fly, der enten skulle lette eller lande, blev aflyst eller omdirigeret resten af ​​dagen.

»En teknisk hændelse forhindrer normal drift. Passagerer og dem, der ledsager dem, rådes til ikke at tage til lufthavnen, før operationer er mulige. Vi opfordrer dem til at kontakte deres flyselskab og tjekke flystatus i realtid. Tak for din forståelse,« lød det i en meddelelse fra lufthavnen.

Det franske Bureau d'Enquêtes et d'Analyses pour la Sécurité de l'Aviation civile var kort tid efter på stedet og har åbnet en efterforskning af sagen.