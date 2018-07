Der udspillede sig et stort drama midt under flyveturen på Air China-flyet CA106 fra Hong Kong til Dalian tirsdag nat. Pludselig droppede iltmaskerne ned til passagererne, og samtidig begyndte flyet at tabe højde og dykke mod jorden.

På bare 10 minutter dykkede flyet hele 6.400 meter, og først da det nåede ned på en flyvehøjde på omkring 4.200 meter, blev det langt om længe rettet op af de to piloter og vendte tilbage til den normale flyvehøjde på omkring 11.000 meter over havets overflade. Air Chinas undersøgelse af sagen viser, at andenpiloten havde forårsaget det dramatiske dyk ved at have pulset på en e-cigaret under flyveturen, skriver BBC.

»Beskeden fra cockpittet var, at det på grund af en teknisk fejl var umuligt at øge iltmængden i kabinen, hvilket fik flyet til at miste tryk,« siger en af passagererne om episoden ifølge News.com.au.

Fejlen var nu ikke teknisk, men menneskelig.

For da røgen fra andenpilotens e-cigaret begyndte at sive ud mod kabinen, forsøgte han at dække over sin ulovlighed ved at slukke for en ventilator - uden at nævne det overfor flyets kaptajn. Men i stedet fik andenpiloten slukket for flyets aircondition-anlæg, hvilket fik iltniveauet i kabinen til at falde.

Når det sker, søger et fly helt automatisk ned til lavere flyvehøjde, hvor der er mere ilt i luften, for at værne om besætningsmedlemmernes og passagerernes sikkerhed. Først da aircondition-anlægget blev slået til igen, begyndte Air China-flyet atter at vinde højde.

Air China har nultolerance overfor besætningsmedlemmer, som bliver fundet skyldige i at bryde reglerne, så andenpiloten må nok snart se sig om efter en ny arbejdsgiver.

På det sociale medie Weibo - Kinas svar på Facebook - har flere passagerer delt billeder fra kabinen under den usædvanlige flyvetur.

Det skal nu undersøges, hvorfor et Air China-fly pludselig dykkede 6.400 meter under turen fra Hong Kong til Dalian. Foto: Privat

CA106 landede uden problemer i Dalian.

Air China måtte dog som konsekvens af hændelsen aflyse flere afgange.