Hvis du skal ud at flyve inden for den nærmeste fremtid, så kan det være, du skal lade være med at læse videre.

Forleden gik det nemlig helt galt, da passagerne om bord på et Delta-fly pludselig endte med at falde omkring ni kilometer ned - i løbet af få minutter.

Det skriver USA Today.

Flyet var onsdag på vej fra Atlanta til Fort Lauderdale, da det begyndte at dykke. Og det gik hurtigt.

Ifølge de tilgængelige data endte flyet med at dykke fra en højde af knap 12 kilometer til omkring tre kilometer.

Alt sammen i løbet af blot syv og et halvt minut.

Til USA Today forklarer en talsperson fra flyselskabet Delta, Anthony Black, at der var tale om en 'kontrolleret nedstigning' på grund af et mulig problem med lufttrykket i flyet.

Mens det hele stod på, sad de skræmte passagerer og forsøgte ikke at gå i panik.

»Iltmaskerne faldt ned fra loftet i flyet. Kaos brød ud blandt passagerne,« fortæller passageren Harries Dewoskin til lokalmediet WSB-TV ifølge USA Today.

»Det var et hektisk øjeblik, en del folk begyndte nærmest at hyperventilere,« tilføjer han.

Flyet endte med at lande i Tampa i Florida for en sikkerheds skyld og er nu ved at blive undersøgt for at finde ud af, hvad der helt præcist skete.

Ingen personer kom til skade under hændelsen.