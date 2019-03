Ingen havde lagt mærke til, at der skulle være noget galt - og det var først, da piloten over højtalersystemet efter landingen bød velkommen til den skotske hovedstad, Edinburgh, at forvirringen brød ud.

Alle passagererne havde nemlig regnet med at lande i den tyske by Düsseldorf - som der stod på deres billetter.

Den noget usædvanlige fejl udspillede sig mandag, da et British Airways-fly lettede fra London City Airport. Det skriver flere britiske medier - blandt andet BBC og The Guardian.

I stedet for at sætte kurs mod øst for at komme til Tyskland, endte flyet med at begive sig mod nord.

Det var først, efter flyet var landet, og passagererne var blevet budt velkommen til Edinburgh, at den aparte fejl blev opdaget. Det fortæller én af passagererne, Sophie Cooke, til BBC.

Til at begynde med troede passagererne, at flyets besætning lavede sjov med dem. At det var en joke.

Det var det ikke:

»Piloten sagde, at han ikke havde nogen idé om, hvordan det var sket. Han sagde, at det ikke var sket før, og besætningen forsøgte at finde ud af, hvad de kunne gøre,« fortæller hun.

Til sidst blev passagererne bedt om at række en hånd i vejret, hvis de gerne ville til Düsseldorf.

Det gjorde de alle.

Efter at have ventet i flyet i to og en halv time, mens det blev tanket op, satte det til sidst endelig kurs mod den tyske by, hvor de endte med at ankomme fem timer senere, end de oprindeligt skulle være landet.

På Twitter har London City Airport siden beklaget fejlen:

'Selvom Edinburgh er fin på denne tid af året, så undskylder vi over for de passagerer, der skulle rejse til Düsseldorf med BA3271, at de landede i den skotske hovedstad i stedet for deres oprindelige slutdestination', lød det mandag.

Ifølge London City Airport skyldtes den usædvanlige fejl, at det tyske flyselskab WDL, der stod for afgangen, havde indsendt en forkert rejseplan.

Dagen forinden - om søndagen - havde flyet fløjet til Edinburgh på sin sidste tur, og det kunne derfor tyde på, at nogen hos det tyske flyselskab ved en fejl havde indsendt den samme rejseplan dagen efter.

Det formodes, at det var derfor, flyets pilot kom til at lande flyet mere end 800 kilometer fra dér, hvor det skulle have landet.