En voldsom snestorm forventes at ramme det nordøstlige USA. Flere stater er i nødberedskab og skoler lukket.

New York. Det nordøstlige USA forbereder sig på en særdeles kraftig snestorm. I byen Boston kan indbyggerne forvente 30-40 centimeter sne og vindstød på mellem 20-25 meter per sekund, oplyser DMI.

Stormen betyder ifølge Flightaware.com, at mere end 2700 flyafgange er aflyst. Langt de fleste aflyste afgange er fra LaGuardia lufthavnen i New York City.

Alle American Airlines-afgange fra Boston er også aflyst.

I alt forventes 13 stater fra South Carolina til Maine at blive påvirket af snestormen, skriver det amerikanske medie CNN.

Varsel om stormen har fået Senatet i Washington til at aflyse torsdagens afstemninger, så medlemmer af Senatet kan nå hjem, inden stormen rammer.

Det voldsomme vejr har fået flere stater i nødberedskab.

I Connecticut, hvor stormen forventes at ramme efter midnat, er indbyggerne blevet advaret om at bevæge sig udendørs. Og i Virginia er der erklæret undtagelsestilstand.

I de kommende dage forventer meteorologerne mere iskoldt vejr.

I New York og Philadelphia kan indbyggerne forvente temperaturer ned til minus 16 grader i weekenden.

Torsdag er skoler i New York City snelukket, og mandskab forbereder sig på at skulle skovle sne i vejr, hvor de sandsynligvis ikke vil kunne se frem for sig på grund af sneen og den stærke vind.

De voldsomme kuldetemperaturer har lagt sig som en dyne over USA den sidste uge.

På årets første dag nåede 90 procent af USA ikke over nulpunktet. Og samtlige 50 stater har oplevet temperaturer under frysepunktet, skriver CNN.

Kulden er også nået helt ned til sydstaterne, hvor man har kunnet se istapper hænge fra palmetræerne.

Den ekstreme kulde har også slået flere kulderekorder.

I delstaten Maines største by, Portland, slog kulden ifølge The New York Times en over seks årtier gammel rekord 1. januar, hvor termometeret viste minus 27 grader.

Længere inde i det amerikanske fastland var der også koldt. I Aberdeen, South Dakota, blev der målt næsten minus 23 grader. Sidste gang, en kulderekord blev sat i byen, var i 1928.

/ritzau/