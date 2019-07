Den engelske lufthavn Gatwick ved London oplever i øjeblikket problemer med systemerne i kontroltårnet, og derfor er alle flyvninger fra lufthavnen blevet aflyst.

Således lyder det på lufthavnens officielle Twitter-profil.

Her bliver det ligeledes oplyst, at fly på vej til lufthavnen vil blive omdirigeret.

Teknikere er blevet tilkaldt, så problemet kan blive løst hurtigst muligt, lyder det.

Lufthavnen undskylder overfor de passagerer, der er berørte af situation, og opfordrer desuden til, at passagererne kontakter deres respektive flyselskaber for yderligere informationer.

Due to an air traffic control systems issue in Gatwick’s control tower, flights are currently suspended. We are working with ANS, our air traffic control provider, to rectify this issue as quickly as possible. — Gatwick Airport LGW (@Gatwick_Airport) July 10, 2019

Opdateres...