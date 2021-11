Situationen ved grænsen mellem Hviderusland og Polen er måske mere alvorlig, end de første meldinger er gået på.

Umiddelbart har der været frygt for en snarlig humanitær katastrofe. Men mere og mere tyder det på, at krisen ikke er på vej. Den er her allerede.

Og den ser ud til at være igangsat helt bevidst af det hviderussiske styre i Minsk.

Det fortæller B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, der befinder sig i grænseområdet netop nu.

»Når man taler med nogle af de her migranter, så bekræfter de den frygt om, hvor skidt det reelt står til,« siger Jakob Illeborg.

Efter nogle dage i området har han haft succes med at tale med enkelte migranter, som det er lykkedes at krydse den svært bevæbnede og nærmest hermetisk lukkede grænse ind til Polen og EU.

Migranterne fortæller om et mareridt i vågen tilstand.

»Mange af dem har ventet i skovene i Hviderusland i mere end en måned – en måned i helvede. Kulden er for alvor begyndt at sætte ind, sygdomme har ramt mange af migranterne, og de har fået tæv,« siger Jakob Illeborg.

Mad og drikke deles ud til desperate migranter ved grænsen. Vis mere Mad og drikke deles ud til desperate migranter ved grænsen.

En af de personer, han har talt med, er flygtet fra den kurdiske del af Irak med sin højgravide kone og to børn.

Gentagne gange har de forsøgt krydse grænsen ind til Polen eller Litauen og dermed ind i EU.

Hver gang er de blevet sendt tilbage af de polske grænsevagter. De er ikke hårdhændede, hvis migranterne bare gør, hvad de blive beordret til, fortæller Jakob Illeborg.

»Men på den hviderussiske side er sagen en anden. Her bliver migranterne slået. Også kvinderne,« forklarer Jakob Illeborg.

For få dage siden lykkedes det endelig for manden med de to børn og den gravide kone at få lov til at blive i Polen grundet kvindens fremskredne graviditet. Efterfølgende blev de indlemmet i en flygtningelejr i Polen.

Da Jakob Illeborg besøgte den, var det et voldsomt syn.

»Det er forslåede mennesker. Gule og blå over hele kroppen. Og flere på krykker,« forklarer Jakob Illeborg, hvis historie fra grænsen kan læses her på B.T. senere.

Længe har ledere fra Polen, Litauen og EU været ude og anklage Hviderusland med den kontroversielle præsident Alexander Lukasjenko i spidsen for at stå bag statsorganiseret menneskesmugling i et forsøg på at skabe splid og destabilisere EU.

Et billede over grænsen mellem Polen og Hviderusland. Soldater på den ene side og migranter på den anden. Foto: IREK DOROZANSKI / POLISH TERRITO Vis mere Et billede over grænsen mellem Polen og Hviderusland. Soldater på den ene side og migranter på den anden. Foto: IREK DOROZANSKI / POLISH TERRITO

Blandt andet har EU-præsident, Ursula von der Leyen, været ude med voldsomme anklager mod det hviderussiske regime.

Det samme var den hviderussiske eksiljournalist Hanna Liubakova tidligere på ugen over en krypteret app over for B.T.

»Gennem de seneste uger har vi kunnet se, hvordan der er kommet flere og flere migranter fra Mellemøsten til Minsk. Meldingerne er gået på 40-50 fly om ugen. De rejser herop via statsejede rejseselskaber. Den officielle melding er, at de er turister, men egentlig er de migranter, som vil til EU,« forklarede hun.

Den historie bekræfter flere af de migranter, som Jakob Illeborg har talt med.

»Det står vel efterhånden klart, at Hviderusland står bag statsorganiseret menneskesmugling, hvor de flyver folk fra Irak og Syrien til Minsk for nogle tusinde dollar og så sender dem mod grænsen. Det er en hård anklage, men sand,« siger han.