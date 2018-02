Et forslag om at åbne forhandlinger om et muligt forbud mod visse typer våben blev tirsdag stemt ned.

Tallahassee. Politikerne i Repræsentanternes Hus i den amerikanske delstat Florida stemte tirsdag imod et forslag om et muligt forbud mod salg og besiddelse af visse typer våben.

Det sker, mindre end en uge efter at 17 personer blev skudt og dræbt under et skoleskyderi i delstaten.

Med stemmerne 71 mod 36 stemte medlemmerne af Repræsentanternes Hus forslaget om våbenstramningen ned.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Det var demokraten Kionne McGhee, der tirsdag fremsatte forslaget om at åbne forhandlinger om et muligt forbud mod automatrifler og visse typer ammunition.

Republikanere i både Repræsentanternes Hus og Senatet har sagt, at de vil overveje visse stramninger af våbenlovgivningen.

Det gælder blandt andet forslag om at øge minimumsalderen for våbenkøbere og grundigere baggrundstjek.

I Washington sagde præsident Donald Trump tirsdag, at han vil tage initiativ til at forbyde særlige anordninger, der forvandler almindelig rifler til automatvåben, der kan affyre hundredvis af patroner i minuttet.

Han oplyste ved samme lejlighed, at han vil overveje andre stramninger i våbenlovgivningen efter sidste uges skoleskyderi i Florida.

- For få øjeblikke siden underskrev jeg et notat for at få justitsministeren til at fremsætte et forbud mod alle anordninger, der forvandler lovlige våben til maskinpistoler, siger Donald Trump fra Det Hvide Hus.

Det skriver Reuters.

Dermed går præsidenten uden om Kongressen, hvor et forbud mod anordningen tidligere er blevet stemt ned. Det skete efter en massakre i Las Vegas, hvor 58 mennesker blev skudt og dræbt i oktober.

/ritzau/