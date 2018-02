Sidste uge kostede et skoleskyderi 17 studerende livet på Marjory Stoneman Douglas High School i Florida, USA.

København. Står det til guvernøren i den amerikanske stat Florida, Rick Scott, skal det ikke længere være muligt for unge under 21 år at købe våben.

Det skal ifølge guvernøren være med til at gøre det stort set umuligt at bruge et våben for alle, der har mentale problemer.

Rick Scott vil de næste to uger arbejde sammen med de øvrige politikere for at hæve aldersgrænsen for købet af våben i staten, siger han fredag i en tale.

Restriktionen af våbensalget er første del af en trepunktsplan, som skal forhindre skoleskyderier som det, der i sidste uge kostede 17 studerende livet på Marjory Stoneman Douglas High School i Florida, USA.

Derudover skal der på alle skoler være én trænet politibetjent per tusinde elev, ligesom både lærere og elever skal gennemgå obligatorisk træning, der kan forberede dem på et muligt skoleskyderi.

Guvernøren vil ligeledes stoppe salget af såkaldte "bump stocks", som er udstyr, der lader semiautomatiske geværer fungere som fuldautomatiske.

På Marjory Stoneman Douglas High School var der en bevæbnet politibetjent til stede under skoleskyderiet i sidste uge. Han greb ikke ind under angrebet og er siden blevet suspenderet ifølge avisen Miami Herald.

Den tidligere elev Nikolas Cruz er blevet anholdt for at stå bag angrebet. Han er 19 år.

Efter sidste uges skoleskyderi er våbendebatten blusset op i USA.

Overlevende efter skyderiet har arrangeret protester og argumenteret for en strammere våbenkontrol i både medier og over for flere amerikanske politikere - heriblandt USA's præsident, Donald Trump.

Donald Trump har i kølvandet på angrebet på Marjory Stoneman Douglas High School foreslået at fjerne den våbenfri zone ved landets skoler.

Derudover støtter han idéen om, at lærere med særlig træning skal kunne være bevæbnede.

Den amerikanske stat Oregon har efter skoleskyderiet valgt at stramme sin våbenlovgivning. Folk, der er dømt for stalking, vold i hjemmet eller idømt polititilhold, må ikke længere købe eller eje skydevåben og ammunition.

